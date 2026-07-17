Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Коневской. Поэт мысли

Коневской. Поэт мысли

Поэт Иван Коневской - один из самых «мыслящих» и недооценённых голосов русского Серебряного века. Его философская, религиозно окрашенная лирика соединяет платонизм, северную поэтическую традицию и аскетическую внутреннюю честность, превращая стих в инструмент познания, а не украшение мысли.

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