Коневской. Поэт мысли

Поэт Иван Коневской - один из самых «мыслящих» и недооценённых голосов русского Серебряного века. Его философская, религиозно окрашенная лирика соединяет платонизм, северную поэтическую традицию и аскетическую внутреннюю честность, превращая стих в инструмент познания, а не украшение мысли.
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