Коневской. Поэт мысли

Поэт Иван Коневской - один из самых «мыслящих» и недооценённых голосов русского Серебряного века. Его философская, религиозно окрашенная лирика соединяет платонизм, северную поэтическую традицию и аскетическую внутреннюю честность, превращая стих в инструмент познания, а не украшение мысли.