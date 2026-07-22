🇷🇺🔥🇺🇦 Новые удары по топливной логистике врага: Уничтожены заправки в Харькове ▪️Ударные дроны поразили АЗС BVS и "БРСМ Нафта".
Комментарии
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Grandad
Откуда они взялись? Их жесуже пресса уничтожила все.
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1 м.
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🇷🇺🔥🇺🇦 Новые удары по топливной логистике врага: Уничтожены заправки в Харькове ▪️Ударные дроны поразили АЗС BVS и "БРСМ Нафта".
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