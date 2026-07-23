Бастрыкин раскрыл страх попадающих в плен наемников ВСУ

AB

Andrey B-V

А в плен этих наемников берут в тыловых областях УкРуины, в санаториях и пансионатах? Или их в плен берут на линии боевого соприкосновения с оружием в руках? Пусть в момент взятия в плен оружие у них в ногах, а руки подняты вверх, но это же не оставляет сомнений в том кто они и чем занимались! А по большому счету, по всем Законам и Правилам, в том числе и международным, наемников как и террористов в плен можно не брать, не грех их мочить на месте или после допроса с пристрастием, гуманитарные нормы и правила на них не распространяются. Их можно допрашивать и с паяльником и с утюгом и с дрелью и с пилой-ножовкой и с индукционным мегомметром от 500 до 1000 вольт.... Странно, что их не допрашивают так как положено! Ни какого гуманизма к этим уродам!