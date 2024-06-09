´Бобруйскагромаш´ посетили представители сельского хозяйства Тоголезской Республики.

В рамках визита гостей ознакомили с производственным потенциалом и линейкой, выпускаемой техники, представленной на выставочной площадке, а также провели ознакомительную экскурсию по заготовке кормов техникой ´Бобруйскагромаш´ на полях СПК ´Бересневский´ (филиал ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´).