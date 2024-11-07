РСТ обратился в ФНС с просьбой разъяснить порядок начисления турналога

С января 2025 года вводится туристический налог, его плательщиками становятся средства размещения, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц и входят в реестр классифицированных средств размещения.
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