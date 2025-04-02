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Стоимость аренды элитных домов на Рублевке резко выросла

Стоимость аренды элитных домов на Рублевке резко выросла

Рост стоимости произошел в основном из-за инфляции и роста курса доллара. Плюс, на рынке элитной недвижимости сократилось предложение В марте этого года средняя ставка аренды домов на Рублевском шоссе достигла 1,8 млн рублей в месяц, что на 18% больше, чем годом ранее.

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