Кто такие туалетные дети?

Вера Федорова

Казалось бы, а зачем, в таком случае, вообще, ещё что-то и от чего отстирывать- и так нормально. Ну, вот так жили наши далёкие предки. И жили же. Ну а, например, у бедуинов и сейчас очень интересно. У них в туалете есть два мешочка с грязными и чистыми камнями. После процесса... люди берут чистый камень, вытираются им и кладут в мешочек с грязными камнями. Когда чистые заканчиваются, грязные перекладывают обратно. К тому моменту вся грязь на них высыхает и отваливается. И...всё повторяется)). Когда кочуют по пустыне, не моются, вытираются песочком. А вы говорите, туалетный ребёнок)). Сейчас, когда мы и порошок-то не всякий будем засыпать в машину...гранулы и др., то всё это кажется диким и немыслимым)).