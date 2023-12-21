ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Кто такие туалетные дети?

Кто такие туалетные дети?

Это будет рассказ для. сильных духом женщин. Возможно, вы слышали о том, что в Средние века понятия «детство» не было совершенно.

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Комментарии
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Вера Федорова
Казалось бы, а зачем, в таком случае, вообще, ещё что-то и от чего отстирывать- и так нормально. Ну, вот так жили наши далёкие предки. И жили же. Ну а, например, у бедуинов и сейчас очень интересно. У них в туалете есть два мешочка с грязными и чистыми камнями. После процесса... люди берут чистый камень, вытираются им и кладут в мешочек с грязными камнями. Когда чистые заканчиваются, грязные перекладывают обратно. К тому моменту вся грязь на них высыхает и отваливается. И...всё повторяется)). Когда кочуют по пустыне, не моются, вытираются песочком. А вы говорите, туалетный ребёнок)).  Сейчас, когда мы и порошок-то не всякий будем засыпать в машину...гранулы и др., то всё это кажется диким и немыслимым)).
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14 час.
Samarium
Спасибо. Весьма познавательно.....
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12 час.

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