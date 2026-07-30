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Север Пресс

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Подростки Ямала хотели бы работать в гостиницах, кафе и авиакомпании

Подростки Ямала хотели бы работать в гостиницах, кафе и авиакомпании

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с подростками, которые этим летом работают в Салехарде. Школьники поделились впечатлениями от первого трудового опыта и предложили расширить список доступных для них вакансий, сообщила пресс-служба губернатора округа.

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