Подростки Ямала хотели бы работать в гостиницах, кафе и авиакомпании

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с подростками, которые этим летом работают в Салехарде. Школьники поделились впечатлениями от первого трудового опыта и предложили расширить список доступных для них вакансий, сообщила пресс-служба губернатора округа.
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