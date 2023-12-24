Адвокат Алешкин прокомментировал призыв Шукшиной лишить Киркорова родительских прав

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Актриса и телеведущая Мария Шукшина в своем телеграм-канале отреагировала на «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой и призвала лишить короля эстрады Филиппа Киркорова родительских прав.
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