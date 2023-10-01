Россиянам рассказали, что изменилось в условиях программ по льготной ипотеке

«В сентябре кабинет министров отрегулировал программы ипотеки с господдержкой. Изменения были нужны, чтобы разрядить напряжение на рынке недвижимости и соотнести бюджетные обязательства с финансовыми возможностями.
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