Кличко и дети подземелья. Киевский метрополитен на грани апокалипсиса 

Александр Лагуткин

И чего маетесь!? Декоммунизация так по полной! Взорвите и этот памятник советского прошлого. Затапливать будет нечего, - и проблем не будет. Вы же в Европе и в кружевных трусах. Нахрена вам метро!? У вас ЛГБТ есть. Мечты сбываются!