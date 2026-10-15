Мексика: три человека получили ранения в результате вооруженного нападения на автомобиль на улице Калле 20 ноября в секторе 10 апреля города Темиско, штат Морелос, во второй половине дня 14 октября.
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