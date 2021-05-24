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Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" укрепляется в Приморье

Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" укрепляется в Приморье

Одним из ведущих трендов современной деловой жизни становится тимбилдинг, основанный на заботе о здоровье и психологическом комфорте сотрудников.

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