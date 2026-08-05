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OpenAI заплатит $3,2 млн за 10 вакансий после претензий Минюста США из-за найма иностранных специалистов

OpenAI заплатит $3,2 млн за 10 вакансий после претензий Минюста США из-за найма иностранных специалистов

Компания согласилась изменить процедуры найма после расследования, в котором ведомство обнаружило признаки ограничения доступа граждан США к отдельным технологическим вакансиямOpenAI согласилась выплатить $3,2 млн для урегулирования претензий Министерства юстиции США по поводу возможной дискриминации американских работников при найме.

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