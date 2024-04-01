СЦКК заявил, что ВСУ за минуту семь раз ударили по Киевскому району Донецка

ВСУ за минуту выпустили семь снарядов по Киевскому району Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в ДНР.
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