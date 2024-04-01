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СЦКК заявил, что ВСУ за минуту семь раз ударили по Киевскому району Донецка

СЦКК заявил, что ВСУ за минуту семь раз ударили по Киевскому району Донецка

ВСУ за минуту выпустили семь снарядов по Киевскому району Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в ДНР.

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