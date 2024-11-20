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Бывший сенатор Цеков: конфликт России и Украины может завершиться переговорами уже в 2025 году

Бывший сенатор Цеков: конфликт России и Украины может завершиться переговорами уже в 2025 году

Первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым, бывший сенатор Сергей Цеков рассказал, что конфликт между Россией и Украиной может закончиться мирными переговорами уже в 2025 году.

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