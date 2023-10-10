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Цены на бензин и дизельное топливо в России продолжают расти, несмотря на правительственный запрет на экспорт, введённый 21 сентября.

Цены на бензин и дизельное топливо в России продолжают расти, несмотря на правительственный запрет на экспорт, введённый 21 сентября.

ФОТО: VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOK PRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ "МЕРЫ ПРИНЯТЫ, А ЦЕНЫ РАСТУТ": ВИНОВНЫЙ В ПОДОРОЖАНИИ ТОПЛИВА НАЗВАН, ФАМИЛИЯ ПРЕЖНЯЯ Цены на бензин и дизельное топливо в России продолжают расти, несмотря на правительственный запрет на экспорт, введённый 21 сентября.

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