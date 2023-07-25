Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия 31-й Всемирной летней Универсиады FISU и проведет ряд соответствующих дипломатических мероприятий

Пекин, 24 июля /Синьхуа/ -- С 27 по 28 июля этого года председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия 31-й Всемирной летней Универсиады FISU /Международной федерации студенческого спорта/ в городе Чэнду провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, проведет приветственный банкет и соответствующие двусторонние мероприятия для руководителей зарубежных стран, которые будут присутствовать на церемонии открытия и совершать визиты в Китай, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.