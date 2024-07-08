Заметьте, это не мы сказали: Путин - человек, который управляет настоящей империей

Владимир Морж

"Растянутые в тонкую нитку обескровленные и не имеющие ротации войска откровенно кое-где забили болт на службу, на все лады обсуждая скорые мирные переговоры" --------------------- Но РФ и не собиралась воевать. Потому и части вводились не оккупационные, и не строились объекты обороны. Вмешательство Запада в таком объёме явно проморгали.