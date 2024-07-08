Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Багаев Андрей
    так вот ты какая ЧЕРНИЛЬНИЦА ?!"РУССКИЕ БЕРУТ РУ...
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Заметьте, это не мы сказали: Путин - человек, который управляет настоящей империей

Заметьте, это не мы сказали: Путин - человек, который управляет настоящей империей

Кто посмеет в Европе еще так сказать?Виктор Орбан - о переговорах с Путиным:- Вы встречались с Владимиром Путиным в Кремле.

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Комментарии
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Владимир Морж
&quot;Растянутые в тонкую нитку обескровленные и не имеющие ротации войска откровенно кое-где забили болт на службу, на все лады обсуждая скорые мирные переговоры&quot; --------------------- Но РФ и не собиралась воевать. Потому и части вводились не оккупационные, и не строились объекты обороны. Вмешательство Запада в таком объёме явно проморгали.
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11 час.
Александр Александров
Вообще-то Путин вполне чётко обозначил цели России в своём декабрьском 21-го года обращении.
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9 час.
Ирина Черных
Вороватым российским чинушам всё это вряд ли удастся понять и принять, у них мозги сократились до размеров денежной купюры.
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6 час.

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