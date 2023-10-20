Правило пяти секунд: этот научно доказанный способ защитит от коронавируса

Ученые доказали правило пяти секунд, которое надежно защитит от любых вирусов, передающихся воздушно-капельным путем Японские ученые выяснили, как свести к минимуму риск заражения любыми вирусами, передающимися воздушно-капельным путем.
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