В конгрессно-выставочном центре «Патриот» министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу представили многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, а также линейку роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси.