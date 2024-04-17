Страна и люди
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Страна и люди

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Шойгу представили многоцелевые роботизированные транспортные средства

Шойгу представили многоцелевые роботизированные транспортные средства

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу представили многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, а также линейку роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси.

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