Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту похищения подростков в Свердловской области

Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ст. ст. 126, 163 УК РФ о похищении двух подростков жителем региона с целью вымогательства денежных средств у их родителей.
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