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Прорыв в Эр-Рияде исключен: СВО продолжится, Украине будет хуже

Прорыв в Эр-Рияде исключен: СВО продолжится, Украине будет хуже

 38,2 тыс прочтений 2 дня назад На саммит в Саудовской Аравии, где Россия и США будут главными сторонами переговоров, а украинцы, и, возможно, отдельные представители ЕС постоят в сторонке, не стоит возлагать больших надежд.

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Комментарии
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Лев Добрый
Главное, чтобы ЗНАКА ДОБРОЙ ВОЛИ больше не было!🤠😎👈😜👍
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