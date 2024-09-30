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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В суде по делу возможного маньяка Манишина уже рассматривают предпоследнее убийство

В суде по делу возможного маньяка Манишина уже рассматривают предпоследнее убийство

Изучение всех убийств возможного маньяка, вероятно, завершится до середины октября На процессе по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина начали рассматривать предпоследнее, десятое его убийство из одиннадцати.

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