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Царьград

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Землетрясение магнитудой 6 произошло в Аденском заливе в пятницу

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Аденском заливе в пятницу

В пятницу в 00:08 мск произошло землетрясение в Аденском заливе с магнитудой 6. Эпицентр находился в 188 км от Эш-Шихра, Йемен.

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