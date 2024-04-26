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Ростех

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Ростех начал поставки портативной РЛС для обнаружения дронов на сверхмалых высотах

Ростех начал поставки портативной РЛС для обнаружения дронов на сверхмалых высотах

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех осуществил первую поставку портативной многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС), которая позволяет обнаруживать беспилотники, в том числе – летящие на сверхмалых высотах или находящиеся в режиме зависания.

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