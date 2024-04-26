Ростех начал поставки портативной РЛС для обнаружения дронов на сверхмалых высотах

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех осуществил первую поставку портативной многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС), которая позволяет обнаруживать беспилотники, в том числе – летящие на сверхмалых высотах или находящиеся в режиме зависания.
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