Военный историк рассказал о важности Дня народного единства

4 ноября россияне отмечают один из важнейших государственных праздников — День народного единства. Он установлен в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончания Смутного времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии