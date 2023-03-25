Онколог Копосов назвал рак поджелудочной железы самым трудноизлечимым

Труднее всего вылечить раковые опухоли, которые были обнаружены на поздних стадиях. Об этом рассказал доктор медицинских наук, онколог Павел Копосов.
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