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Онколог Копосов назвал рак поджелудочной железы самым трудноизлечимым

Онколог Копосов назвал рак поджелудочной железы самым трудноизлечимым

Труднее всего вылечить раковые опухоли, которые были обнаружены на поздних стадиях. Об этом рассказал доктор медицинских наук, онколог Павел Копосов.

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