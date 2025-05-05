Шойгу: СВО особо высветила значение подвига Великой Победы советского народа

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул в статье, опубликованной в «Российской газете», что специальная военная операция по денацификации Украины особо высветила значение неподвластного времени подвига Великой Победы, совершённого советским народом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии