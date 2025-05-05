Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу: СВО особо высветила значение подвига Великой Победы советского народа

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул в статье, опубликованной в «Российской газете», что специальная военная операция по денацификации Украины особо высветила значение неподвластного времени подвига Великой Победы, совершённого советским народом.

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