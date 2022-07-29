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9 лет лишения свободы: в Иркутске вынесли приговор сыну экс-главы региона

9 лет лишения свободы: в Иркутске вынесли приговор сыну экс-главы региона

Иркутск. Иркутская область. Приговор сыну бывшего главы Иркутской области вынесли в столице региона. По решению Кировского районного суда Иркутска Андрей Левченко проведет 9 лет в колонии общего режима и выплатит штраф в 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратурыВместе с 4 подельниками Левченко признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и пункту «в» части 2 статьи 178 УК РФ «Ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере».

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