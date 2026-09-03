По Одессе прилетело, как никогда прежде: Масштабный блэкаут

Масштабное отключение света накрыло Одессу. Говорят, прилетело от русских так, как никогда раньше.Массированный удар нанесён накануне по Одессе.
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