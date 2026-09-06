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Газета.ру

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Трамп: Испания является страной с нулевым контролем границ

Трамп: Испания является страной с нулевым контролем границ

Испания является страной с нулевым контролем границ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

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