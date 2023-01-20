Глава МАГАТЭ заявил, что нужно срочно создать зону защиты ЗАЭС из-за «ухудшения ситуации»

Рафаэль России отметил, что обстановка на восточном фронте накаляетсяГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал срочно создать зону защиты вокруг Запорожской атомной электростанции из-за «ухудшения ситуации».