Daily Storm

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Глава МАГАТЭ заявил, что нужно срочно создать зону защиты ЗАЭС из-за «ухудшения ситуации»

Глава МАГАТЭ заявил, что нужно срочно создать зону защиты ЗАЭС из-за «ухудшения ситуации»

Рафаэль России отметил, что обстановка на восточном фронте накаляетсяГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал срочно создать зону защиты вокруг Запорожской атомной электростанции из-за «ухудшения ситуации».

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