ВС РФ ликвидировали склад авиасредств поражения ВСУ около Новогродовки ДНР

РИАМО - 11 фев. Российские военные с помощью авиации, дронов ракетных войск и артиллерии уничтожили пункт управления 3-й штурмбригады ВСУ около населенного пункта Новогродовка ДНР, склад авиасредств поражения, бойцов и военную технику противника в 119 районах, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
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