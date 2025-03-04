Дипфейки начнут массово атаковать россиян в середине 2025 года

Угоны аккаунтов на портале госуслуг, взломы мессенджеров, дистанционная установка на смартфоны вирусов, которые позволят воровать деньги со счетов незаметно от владельцев — эти схемы и технологии мошенники уже применяют в отношении россиян, и в ближайшее время количество атак может вырасти, предупредили эксперты.