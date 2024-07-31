Автобус № 6 в Надыме изменит маршрут из-за ремонта дороги

В Надыме в связи с ремонтом автодороги на улице Зверева поменялась схема движения автобуса № 6. Об изменении транспортного маршрута в период с 1 по 20 августа в своем telegram-канале предупредила администрация Надымского района.
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