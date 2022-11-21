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Зачем нас склоняют к переговорам с Украиной

Зачем нас склоняют к переговорам с Украиной

Как интересно сейчас просматривать западные СМИ и заявления западных политиков. Становится весело от того, как свора якобы руководителей европейских стран быстро переобувается в воздухе в зависимости от того, как отреагирует их хозяин на то или иное событие.

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