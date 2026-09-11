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В Тотемском округе Вологодской области пресечено незаконное складирование древесины

В Тотемском округе Вологодской области пресечено незаконное складирование древесины

После вмешательства прокуратуры в Тотемском округе устранены нарушения в сфере лесопользования: индивидуальный предприниматель незаконно складировал древесину на лесных участках, причинив ущерб более чем на 254 тысячи рублей.

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