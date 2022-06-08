В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело о незаконном использовании товарных знаков

В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело о незаконном использовании товарных знаков

Следственной частью Следственного управления УМВД России по городу Ставрополю окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего жителя краевого центра.

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