Россия приостановит поставки газа в Армению с 15 по 25 сентября из-за планового ремонта

Поставки российского природного газа в Армению по магистральному газопроводу «Северный Кавказ — Закавказье» будут временно приостановлены с 15 по 25 сентября в связи с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на территории России.
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