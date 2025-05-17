⚡️Ограниченное предложение для тех, кто хочет подзаработать ⚡️ В оздоровительном лагере «Золотой колос» объявлен дополнительный набор в ПЕРВУЮ профильную смену «Я- Юниор»* (01.
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⚡️Ограниченное предложение для тех, кто хочет подзаработать ⚡️ В оздоровительном лагере «Золотой колос» объявлен дополнительный набор в ПЕРВУЮ профильную смену «Я- Юниор»* (01.