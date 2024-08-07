В ЯНАО простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер». Фото

В Тарко-Сале (ЯНАО) простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер» Анатолием Белоглазовым. Во время участия в спецоперации он был несколько раз ранен, спасал однополчан, рискуя жизнью, сообщает telegram-канал «Шевцов на связи Ямал».