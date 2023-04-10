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В Комсомольске-на-Амуре обустроили железнодорожные переходы после вмешательства прокуроров

В Комсомольске-на-Амуре обустроили железнодорожные переходы после вмешательства прокуроров

В густонаселенном районе города Комсомольска-на-Амуре Хабаровском крае были обустроены безопасные пешеходные переходы через железнодорожные пути, благодаря вмешательству транспортной прокуратуры.

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