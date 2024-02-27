Ванилла SU
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Ванилла SU

250 подписчиков

Выбрали самые интересные и необычные средства для ухода и макияжа.

Выбрали самые интересные и необычные средства для ухода и макияжа.

﻿﻿Этот обзор в основном состоит из средств по уходу и очищению. Но это вовсе не моя прихоть. Так получилось, что многие бренды одновременно решили расширить ассортимент своей продукции в этом направлении.

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