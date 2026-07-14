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Царьград

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"Брат" Басты готовил теракт в Подмосковье: ФСБ раскрыла детали. А сам Баста про СВО молчит четыре года

"Брат" Басты готовил теракт в Подмосковье: ФСБ раскрыла детали. А сам Баста про СВО молчит четыре года

Эта история – не просто о сорванном теракте. Это история о предательстве человека, который долгие годы жил за счёт России, встроился в её медийную и бизнес-среду, а затем, по их мнению, использовал эти связи и деньги для подготовки удара уже по самой России.

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Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
роскомнадзор прикроет донаты и все закончится - но видно либо нет сил или желания🥲
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1 м.