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ФБР обвинило Китай в подготовке массированной кибератаки: Вирусами заражены критические объекты

ФБР обвинило Китай в подготовке массированной кибератаки: Вирусами заражены критические объекты

В ФБР заявили, что Китай готовит мощную кибератаку на США.Действующий до 20 января директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей напоследок отметился угрозами в адрес Китая.

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