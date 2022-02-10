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Товарищеские матчи. «Динамо» сыграет с тбилисским «Динамо» и «Сочи», «Локо» против «Гетеборга»

Клубы РПЛ проводят очередные товарищеские матчи. Товарищеские матчи Турция «Динамо» Москва Россия – «Динамо» Тбилиси Грузия – 11:00   «Динамо» Москва – «Сочи» – 17:00   «Уфа» Россия – «Пахтакор» Узбекистан – 17:00   Испания «Локомотив» Россия – «Гетеборг» Швеция – 18:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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