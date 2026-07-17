«Жесть!»: Евгения Осипова удивила Сеть честным селфи без волос

40-летняя актриса удивила публику новым кадром. Голова Евгении была обрита практически под ноль. Российская актриса Евгения Осипова, известная по сериалу «Доярка из Хацапетовки», не слишком активно ведет личный блог в Сети.
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