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Всё о женщинах

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«Жесть!»: Евгения Осипова удивила Сеть честным селфи без волос

«Жесть!»: Евгения Осипова удивила Сеть честным селфи без волос

40-летняя актриса удивила публику новым кадром. Голова Евгении была обрита практически под ноль. Российская актриса Евгения Осипова, известная по сериалу «Доярка из Хацапетовки», не слишком активно ведет личный блог в Сети.

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