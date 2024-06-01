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Калужские новости

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В калужском райцентре мотоцикл врезался в стоящий автомобиль

В калужском райцентре мотоцикл врезался в стоящий автомобиль

Накануне, 31 мая, в девятом часу вечера на улице Талалушкина в селе Хвастовичи случилось ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧСНакануне, 31 мая, в девятом часу вечера на улице Талалушкина в селе Хвастовичи случилось ДТП.

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