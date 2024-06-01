В калужском райцентре мотоцикл врезался в стоящий автомобиль

Накануне, 31 мая, в девятом часу вечера на улице Талалушкина в селе Хвастовичи случилось ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧСНакануне, 31 мая, в девятом часу вечера на улице Талалушкина в селе Хвастовичи случилось ДТП.