Для выставки «Водяная мельница – символ карельской деревни» собирают экспонаты

Команда проекта «Водяная мельница – символ карельской деревни» объявляет сбор экспонатов для Музея Кондопожского края (МУК «Кондопожский музей»), связанных с процессом получения хлеба в крестьянской среде.
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